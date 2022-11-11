У самолета, совершающего рейс из Тюмени в Сургут, отказал двигатель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня ночью, 11 ноября, командир воздушного судна В-737-500 авиакомпании Utair доложил диспетчеру об отказе правого двигателя. Самолет летел из Тюмени в Сургут, на борту находилось 60 человек. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

– Самолет В-737-500, рег/RA-73048, рейс UTA102 Тюмень – Сургут следует с посадкой на аэродром назначения Сургут. На борту 60 пассажиров. Экипаж 3+2. Капитан воздушного судна доложил об отказе правого двигателя – говорится в сообщении.

К счастью, самолет удачно долетел до места назначения и приземлился в аэропорту Сургута. О пострадавших не сообщается.