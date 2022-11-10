Благодаря электронному сертификату современные средства реабилитации становятся доступнее тюменцам

Фото: Николай Смотров

В Тюмени прошел круглый стол на тему: «Современные технологии ФСС РФ. Электронный сертификат – новый платежный инструмент, расширяющий границы соцподдержки граждан с инвалидностью». Его провели редакция издания «Комсомольская правда» – Тюмень» совместно с Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования.

В мероприятии приняли участие специалисты регионального отделения ФСС, компании-производители средств реабилитации, специалисты профильных ведомств, получатели средств реабилитации, также представители общественных организаций инвалидов в Тюменской области (ВОИ, ВОГ. ВОС, ВОРДИ, «Забота»). Большая часть районных отделений подключились к мероприятию в режиме видеоконференции и смогли удаленно задать интересующие вопросы по теме.

Фото: Николай Смотров

Как отметила, открывая работу круглого стола, управляющий тюменским отделением Фонда Динара Поштаренко, электронный сертификат на приобретение ТСР для людей с инвалидностью – один из важнейших проектов последнего времени.

– Вопросы его введения обсуждались уже давно. И получилось так, что именно в сложных условиях пандемии CОVID-19 фонду удалось запустить этот проект. Ровно год прошел после запуска электронного сертификата, и сегодня практика показывает востребованность этого сервиса для людей с инвалидностью, – сказала Динара Поштаренко.

По ее словам, на сегодняшний день 25% всех заявителей на обеспечение необходимыми средствами реабилитации приходятся на электронный сертификат. На эти цели направлено более 84 млн рублей. Неоспоримыми преимуществами, прежде всего для граждан, является возможность самостоятельного выбора технических средств реабилитации, в том числе с индивидуальными предпочтениями в части дополнительных характеристик изделий.

Фото: Николай Смотров

Кроме того, воспользоваться сертификатом можно не выходя из дома – подача заявления доступна через личный кабинет на сайте фонда, в приложении «Социальный навигатор» или на портале госуслуг. Также дистанционно можно выбрать изделие из каталога, точку приобретения, оплатить и ждать доставки либо отправиться самому.

Подробнее о новом платежном инструменте и результатах, достигнутых региональным отделением в этом направлении, рассказала начальник отдела социальных программ Анастасия Тимофеева.

– Электронный сертификат – это электронная запись в реестре, номинал которой привязывается к номеру банковской карты «МИР» получателя. То есть основное условие формирования сертификата – это наличие действующей банковской карты «МИР». Сертификат содержит информацию о виде и количестве ТСР, которое можно приобрести, а также максимальной цене единицы средства реабилитации и сроке его действия. Сам сертификат работает как банковская карта: покупатель может мгновенно оплатить выбранный товар, если он соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы, – пояснила спикер.

Она добавила, что на сегодняшний день в Тюменском региональном отделении состоит на учете более 14 тысяч людей льготной категории и пострадавших на производстве при несчастных случаях. Все они могут рассчитывать на получение электронного сертификата. С момента внедрения нового механизма обеспечения граждан с инвалидностью, в том числе пострадавших на производстве, Тюменским региональным отделением фонда оформлено более 1 500 электронных сертификата, по 680 из них уже совершены необходимые покупки.

Фото: Николай Смотров

О том, что электронный сертификат облегчил жизнь получателям услуг, говорят и сами потребители. Так, по словам Кристины Гиль, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, с введением электронного сертификата для ее дочери стали доступны востребованные средства реабилитации.

– Мы ребенку приобрели уже четыре средства благодаря нашему фонду. Действительно качественные, хорошие, которые подходят нам по параметрам, а не те, что выдают. Приобрели прогулочную коляску, в которой дочь теперь правильно сидит. Ходунки, о которых мечтали полгода, но цена кусалась – они стоят в районе 500 тысяч рублей и кресло-стул с санитарным оснащением, – рассказала жительница Тюмени.

В свою очередь начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов областного департамента социального развития Гульанара Байматова, в регионе выстроено эффективное межведомственное взаимодействие в части реабилитации жителей с ограниченными возможностями.

Так, Тюменская и Свердловская области определены Минтрудом пилотными регионами по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и отработке механизма приобретения услуг по комплексной реабилитации и абилитации с использованием электронного сертификата.

– Суть проекта заключается в упрощении процедуры получения детьми комплекса услуг по социальной реабилитации путем использования электронных сервисов, в частности электронного сертификата. По нему дети с первичной инвалидностью могут как можно быстрее получить необходимые реабилитационные услуги, что позволит максимально восстановить нарушенные функции организма, – рассказала спикер.

Она добавила, что реализация пилотного проекта стартовала со 2 июня 2022 года и рассчитана до 2024 года. Конечная цель – своевременность оказания детям с инвалидностью услуг по комплексной реабилитации, профилактика повторной детской инвалидности.

В целом участники круглого стола сошлись во мнении, что электронный сертификат действительно расширяет границы социальной поддержки граждан с инвалидностью, делает процесс получения средств ТСР более удобным и эффективным. Положительные оценки новому электронному сервису дали как производители технических средств реабилитации, так и конечные получатели услуги.