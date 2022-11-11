Обвиняемый в убийстве тюменец рассказал, как разделался с собутыльником и зачем поджег его дом

бвиняемый в убийстве тюменец рассказал, как разделался с собутыльником и зачем поджег его дом Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени предъявлено обвинение 36-летнему ранее судимому мужчине, который подозревается в убийстве знакомого в доме на Закалужской. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, во время допроса обвиняемый признал свою вину и рассказал следователю, как избавился от недруга.

Напомним, во время тушения пожара в частном доме на Закалужской спасатели обнаружили 61-летнего мужчину с ранениями шеи. Как оказалось позже, хозяин приютил будущего убийцу в своем доме. Однако вечером 6 ноября во время алковечеринки мужчины поругались, и тогда обвиняемый схватил табуретку и несколько раз ударил ею хозяина дома. После этого он схватил нож и воткнул его в шею потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник поджег дом и скрылся.

Сейчас следователи ходатайствуют перед судом, чтобы преступника заключили под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.