Тюменца, устроившего смертельную аварию возле шиномонтажки на Теплотехников, отправили под арест

Фото: скриншот с видео

45-летнего водителя такси, который 6 ноября устроил массовое ДТП, Центральный районный суд Тюмени отправил под арест до 9 января 2023 года.

6 ноября на улице Теплотехников нетрезвый таксист на красном Hyundai Solaris двигался с превышением скорости. В районе ТЭЦ-2 он не справился с управлением и влетел в стоящие возле шиномонтажки машины. Один из автомобилей отлетел на работника СТО и сильно его травмировал. Мужчина потерял сознание, но очевидцы привели его в чувство и вызвали скорую помощь.

Пострадавшего в сознании доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, но 8 ноября он скончался в реанимации.

После смерти мужчины дело переквалифицировали – теперь это п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Минимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы, максимальное – 12. Вину свою водитель Hyundai Solaris признал.

КСТАТИ

6 ноября в ГИБДД Тюменской области зафиксировали сразу несколько автоаварий, случившихся по вине нетрезвых водителей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что и на следующий день были аварии с пьяными водителями. Одна из них случилась на трассе Екатеринбург – Тюмень.