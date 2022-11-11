Волонтеры провели в Тюмени культурно-исторический проект для дошкольников

Автор фото: Андрей Рядькин / пресс-служба «Газпромнефть-Развития»

Десять ярких образовательных мероприятий провели нефтяники для воспитанников детского сада №186 в Тюмени. В рамках волонтерского проекта «В гостях у сказки» дошколята четыре месяца участвовали в мастер-классах и театральных постановках, посещали тематические выставки и ярмарки. К примеру, один из мастер-классов для ребят провел известный тюменский реставратор деревянного зодчества Святослав Шитов. Он показал, как вырезать и раскрашивать фигурки животных.

Помимо этого дети вместе с родителями изготовили традиционную куклу-оберег – защитницу дома и рода у славян. А в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова вместе с воспитателями и волонтерами ребята познакомились с древнерусским искусством и живописью местных художников. В финале проекта для дошколят организовали серию познавательных игр и театральную постановку.

Автор фото: Андрей Рядькин / пресс-служба «Газпромнефть-Развития»

Автором проекта выступил волонтер компании «Газпромнефть-Развитие» Иван Тушов, который вместе с коллегами разработал культурно-образовательную программу для приобщения детей к национальным традициям и гуманитарным ценностям. Наблюдая за собственным сыном, он понял, что лучше всего для этого подойдет интерактив, где дети смогут погрузиться в культуру родного края.

– Я понял, что даже совсем маленькие дети интересуются культурой и историей. Но, на мой взгляд, подавать им эти знания нужно через игры, сказки и интерактивные развлечения. И я решил проверить свою теорию на практике. Доказательством тому стали горящие глаза детей и восторженные отзывы родителей. Ко всему прочему мы с коллегами еще и получили ценный опыт организации нестандартных образовательных событий для подрастающего поколения, – рассказал Иван Тушов.

По словам заведующей тюменским детским садом № 186 Светланы Плехановой, каждое дошкольное образовательное учреждение считает приоритетом гармоничное развитие детей.

– Малыши активно участвовали в каждом из мероприятий, смотрели и слушали с открытыми ртами. Здорово, что есть такие активисты, которые придумывают и доводят до конца такие интересные проекты. Отдельную благодарность хочу выразить и предприятию, которое поддерживает социально значимые инициативы своих сотрудников и помогает им стать реальностью, – подчеркнула Светлана Плеханова.

ПОРТРЕТ «КП»

Святослав Шитов – представитель тюменской династии реставраторов, сын знаменитого реставратора деревянного зодчества Вадима Шитова, которого называют хранителем деревянной Тюмени.