Слухи о побеге медведя из Тюменского зоопарка сильно преувеличены Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В тюменский зоопарк пришли прокуроры, чтобы проверить слухи о плохом отношении к животным и выяснить, сбегал ли на самом деле медведь. Выяснилось, что появившиеся в социальных сетях в конце сентября страшилки сильно преувеличены.

Напомним, что 21 сентября на базе отдыха «Сосновый бор», где расположен зоопарк произошел инцидент, в результате которого по социальным сетям разошлась информация о побеге медведя из незапертого вольера и нападении его на тюменца, который с травмами был доставлен в реанимацию.

За медицинской помощью после нападения медведя в больницу действительно обращался мужчина. Это был сотрудник зоопарка, который 21 сентября дрессировал бурого медведя в вольере.

21 сентября в зоопарке действительно произошло нападение медведя на человека. Но было это в вольере во время дрессировки: животное вышло из-под контроля. В больнице пострадавшему оказали первую помощь и отпустили домой без госпитализации. А вот драматического побега медведя из зоопарка, о котором так много писали в социальных сетях, не было.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований законодательства о защите прав потребителей, об ответственном обращении с животными, а также об охране труда работников.

Директора Тюменского зоопарка привлекли к административной ответственности за эти нарушения., Они, по мнению прокуратуры, были исправлены. Двоим работникам зоопарка был объявлен выговор. Судьба мишки неизвестна, но на официальном сайте зоопарка в списке питомцев ни одного медведя нет.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о трагическом случае нападения дикого медведя на рыбаков в Уватском районе. Тогда один из пострадавших скончался.