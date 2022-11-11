В Тобольске установят 16 видеокамер с фиксацией нарушений Фото: Татьяна Коркина

С 11 ноября в Тобольске начнут работать 16 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Пока контроль будет осуществляться по трём параметрам: скоростной режим, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию.

Комплексы установлены на улицах Знаменского, Октябрьской, проспекте Комсомольском, Уватском тракте и на перекрестках улиц Розы Люксембург и Кирова, Октябрьской и Радищева, Знаменского и Академической, Алябьева и Гагарина. Места установки камер основаны на анализе аварийности на 8 участках улично-дорожной сети города.

Нарушения будут передаваться автоматически в центры автофиксации правонарушений ГИБДД. Постановления о штрафах также направят владельцам автомобилей по адресу регистрации транспортного средства. Если у автовладельца есть подключенная услуга «Госпочта», пришлют электронное письмо в личный кабинет.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, что на дорогах Тюменской области уже сотни камер подключены к модулю распознавания транспорта.