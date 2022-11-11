Лидера тюменской панк-группы оштрафовали за песню, которую послушали тысячу раз

Фото: страничка группы во VK

Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей лидера тюменской панк-группы «Guns Down» Вячеслава Гончарова за песню с названием «Мент». Текст песни подвергли комплексному психолого-лингвистическому исследованию и сделали вывод, что она содержит оскорбительные высказывания в отношении сотрудников правоохранительных органов, утверждения о возможных противоправных действиях полицейских, что расценивается как нарушение правопорядка, дестабилизирующее гражданское общество.

В судебном постановлении указано, что трек успели послушать более 1 000 раз, и что сам Вячеслав Гончаров вину признал, раскаялся и направил в службу поддержки социальной сети письмо с просьбой удалить трек.

Он просил назначить наказание в виде штрафа, поскольку работает мастером цеха, имеет возможность его оплатить. Судья Ленинского районного суда Гончарова В.С. именно так и поступила: панка оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В социальных сетях группа «Guns Down» уже уведомила поклонников о том, что трек удалён. «Спешим сообщить, что трек «м**т» из альбома «Комнатный воин 2.0» приобщен к списку запрещённых материалов. В скором времени будет удалён со всех площадок и заблокирован на территории РФ. Во избежание проблем, рекомендуем удалить репосты с данным треком», — говорится на страничках Guns Down в соцсетях.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что жителя Тюменского района приговорили к 200 часам общественных работ за экстремистские песни.