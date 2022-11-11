Тюменским мобилизованным скоро привезут походные печи для бани, рации и квадрокоптеры

Тюменским мобилизованным скоро привезут походные печи для бани, рапции и квадрокоптеры Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Зимние спальники, термобелье, генераторы, сварочный аппарат, строительные материалы, топоры, термосы, фонарики, аккумуляторы вошли в очередную партию груза для мобилизованных. Посылку, которую закупили за счет областного бюджета, доставили тюменские общественники.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, часть вещей купили на пожертвования тюменцев.

– Также мобилизованные получили посылки из дома от родных и близких, – сообщил глава региона.

По словам Моора, в ближайшее время бойцам доставят рации, тепловизоры, коптеры и походные печи для бани.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», для тюменских мобилизованных купили берцы, балаклавы, термобелье и тактические наушники. Погрузка заняла два дня.