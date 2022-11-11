В Тюмени мужчина пырнул ножом сына в кисть руки после ссоры Фото: Татьяна Коркина

57-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом 31-летнего сына, который живет с ним в одной квартире. Пострадавший пожаловался на отца в полицию и рассказал, что между ними произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего отец повредил ему кисть руки ножом. В полиции задержанного опросили и завели уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Максимальное наказание, которое грозит нападавшему на сына отцу, – лишение свободы на срок до 5 лет.

Мужчину обязали явиться в органы суда и следствия по первому требованию и отпустили домой, где он всё также проживает вместе с раненым сыном.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю о том, как 58-летний отец поссорился с 32-летним сыном на дачном участке, и затем застрелил его из охотничьего ружья.