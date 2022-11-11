На аукционе 12 декабря 2022 года решат, какой подрядчик снесет дома на Минской и Киевской в Тюмени

На аукционе 12 декабря 2022 решат, какой подрядчик снесет дома на Минской и Киевской в Тюмени Фото: Татьяна Коркина

Городские власти ищут подрядчика, который снесет дома в центре Тюмени, сообщается на сайте государственных закупок. Один из участков, расположенный в районе улиц Смоленской, Минской и Киевской, общей площадью 2,7 гектара попал под программу комплексного развития территорий.

Тот, кто выиграет, снесет дома на Смоленской, 45 и на Минской, 73. Общий объем строительства – почти 26,2 тысячи квадратных метров. Аукцион намечен на 12 декабря, начальная цена – 10 094 рубля, шаг аукциона такой же.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», Арбитражный суд Тюменской области постановил снести недостроенную 29-этажку на улице Широтной, 211. Здание признано самовольной постройкой.