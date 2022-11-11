В Тюменском районе научно-исследовательский институт завалил землю мусором

Свалка в Тюменском районе Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Жители Тюменского района пожаловались на несанкционированную свалку на территории «Всероссийского научно – исследовательского института фитопотологии». К делу подключились органы прокуратуры и специалисты Россельхознадзора.

Сотрудника предприятия оштрафовали Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

На землях научно-исследовательского института действительно нашли свалку и испорченный верхний слой земли. Как посчитали проверяющие, учреждением не проведены обязательные мероприятия по защите земельного участка, что привело к его захламлению отходами потребления и уничтожению плодородного слоя почвы, а также к зарастанию сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Свалка в Тюменском районе Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура района оштрафовала сотрудника НИИ, ответственного за порядок на территории, на 50 тысяч рублей по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. От директора предприятия потребовали устранить нарушения.

Из-за мусора испорчен верхний слой почвы Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

ВНИИФ изучает болезни растений, вызванные патогенами (инфекционные болезни) и экологическими факторами (физиологические факторы).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что чиновников Уватского района заставили убрать крупную свалку у поселка Туртас.