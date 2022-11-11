Тюменец едва не зарезал сожительницу, спрятавшую бутылку водки Фото: Татьяна Коркина

Житель Тюмень набросился на сожительницу с ножом за то, что та не дала ему выпить за ужином. Орудием расправы мог быть кухонный нож, но женщина успела выбежать из дома и заявить в полицию.

Разбушевавшегося тюменца задержали. 31-летний любитель алкогольных ужинов уже был ранее судим. Следователю он рассказал историю о том, что уже выпил в тот вечер, но возлюбленная испытала негативную реакцию и остановила его в самый разгар потребления. Бутылку водки она забрала и где-то спрятала, а потому он взялся за нож и требовал вернуть недопитое.

Теперь мужчине светит новая уголовка по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».

Максимальное наказание – до 2 лет лишения свободы. Минимальное наказание – общественные работы. Так что мужчина вполне может остаться на свободе и еще вернуться к своему остывшему ужину. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, как тюменец в приступе ревности приставил нож к горлу своей возлюбленной и угрожал убить.