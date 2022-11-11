В Тюменской области мужчина «наломал дров», вырубив для себя четыре сосны Фото: Татьяна Коркина

В Армизонском районном суде рассмотрели иск тюменского межрайонного природоохранного прокурора к жителю муниципалитета Алексею М., чтобы взыскать ущерб, который он нанес из-за незаконной рубки леса.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, мужчина вырубил четыре сосны, что повлекло за собой «негативное воздействие на окружающую среду». Преступление подтверждено приговором мирового судьи судебного участка № 1 Армизонского судебного района от 28 мая 2021 года. Общий ущерб, подсчитанный Госохотдепартаментом Тюменской области, составил 53,4 тысячи рублей. Однако мужчина воспротивился решению суда, ссылаясь на то, что он уже оплатил ранее 38 307 рублей в качестве компенсации.

Однако уплаченная сумма – это лишь возмещение ущерба, причиненного животным в результате незаконной рубки леса. Так что суд решил удовлетворить иск прокурора целиком и полностью.

Напомним, ранее в Тюмени «черный» лесоруб получил два года лишения свободы за ёлочки.