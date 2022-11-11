На Тюменскую область надвигаются трескучие морозы до -20 градусов Фото: Татьяна Коркина

После оттепели и таяния снега в Тюменской области прогнозируют настоящие зимние морозы. До конца этой недели будет идти дождь с мокрым снегом, а столбики термометров не опустятся ниже нуля. Однако на следующей неделе будут поистине зимние морозы.

Во вторник, 15 ноября, температура воздуха упадет до -10 градусов и пройдет небольшой снег. В среду, четверг и в пятницу, с 16 по 18 ноября 2022 года, температура упадет ещё ниже: до -16 градусов. Ночью и того холоднее: до 20 градусов мороза.

Небольшое потепление ожидается лишь 19 и 20 ноября, когда температура воздуха днем составит -8…-10 градусов.

Напомним, ранее мы сообщали, куда и кому жаловаться в Тюмени на свисающие с крыш сосульки.