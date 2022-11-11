В Тюменской области сэкономили 300 рублей из 47,8 млн на довыборы в областную думу

В Тюменской области сэкономили 300 рублей из 47,8 млн рублей на довыборы в областную думу Фото: Татьяна Коркина

Почти 48 млн рублей направили на дополнительные выборы в Тюменскую областную думу 11 сентября 2022 года. Об этом заявил глава Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на заседании бюджетного комитета областного парламента.

По словам главы регионального избиркома, депутаты почти полностью потратили выделенные деньги. Из 47,8 млн рублей осталось только 300 рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», власти сохранят социальную поддержку тюменцев в условиях дефицита бюджета. Об этом сообщил директор департамента финансов региона Михаил Таранов.