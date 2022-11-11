Буйному тюменцу, переломавшему кости лица своему другу, дали два года условки Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени Центральный районный суд приговорил 31-летнего Андрея В. к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

ЧП произошло 12 декабря 2021 года. В тот день Андрей, будучи пьяным, находился в одном из жилых дворов Тюмени. Поссорившись со знакомым, он избил его, в результате чего тот получил переломы костей лица, раны слизистых оболочек, кровоподтеки и ссадины.

Позже, на суде, он полностью признал свою вину. По его словам, знакомого он избил потому, что потерпевший не хотел открывать ему дверь подъезда, ключи от которого он потерял.

Помимо условки Андрею придется выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», бывший уголовник избил знакомого, и тот умер через несколько дней.