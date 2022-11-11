В Тюмени водитель «Хундая» и ее 14-летняя дочка пострадали в аварии из-за самосвала Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Два человека пострадали накануне, 10 ноября 2022 года, в результате массовой аварии на 9-м километре объездной дороги.

ДТП в Тюмени 10 ноября 2022 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, около 17.30 самосвал VOLVO решил перестроиться и зацепил легковушку «Хундай Акцент», которая ехала в попутном направлении.

Массовая авария на Объездной в Тюмени 10 ноября Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

После этого «Хундай» столкнулся с «Чери», съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пострадали 42-летняя водитель «Хундая» и ее 14-летняя дочка. Обстоятельства ДТП выясняются.

Машина въехала в дерево Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», три человека погибли в жутком ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган – Тюмень.