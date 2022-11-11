В Ялуторовском районе радушный хозяин треснул кулаком гостью в порыве ревности Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовском районе возбуждено уголовное дело против ранее судимого 44-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратились медицинские работники, которые рассказали, что к ним поступила женщина с разными травмами. В результате проверки полицейские установили обстоятельства ЧП и задержали подозреваемого.

Неприятная ситуация произошла вечером в доме одного из местных жителей. 44-летняя пострадавшая гостила у своего знакомого, но ей вдруг позвонили приятели и предложили к ним присоединиться. Гостья собралась уходить, но хозяину дома не понравилось ее общение с другими людьми. Чтобы она не ушла, он ударил её кулаком в лицо. Уже дома женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую.

Теперь радушному хозяину грозит до трех лет тюрьмы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2022 году мужчина сломал челюсть отказавшей в знакомстве девушке на улице Рижской.