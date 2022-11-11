Тюменцев ждут сюрпризы после прохождения теста об окружающей среде Фото: pixabay.com

15 ноября отмечается Международный день переработки вторсырья – день, призванный привлечь внимание к проблеме мусора во всем мире. Проблема мусора является одной из наиболее актуальных экологических проблем и в России.

По данным статистики, у нас ежегодно выбрасывается около 70 миллионов тонн бытового мусора, из которых только 4% перерабатывается вторично. Накапливаемый объем мусора грозит катастрофой, ведь непереработанные отходы не только загромождают свалки, но и служат источником опасности для природной среды.

Вместе с тем достаточно большое количество бытовых отходов можно и нужно перерабатывать – пластик, полиэтилен, макулатура, текстиль, стекло. Последнее десятилетие отмечается рост экологически осознанного потребления. Увеличивается и количество организаций и общественных движений, организующих сбор отдельных фракций мусора для дальнейшей переработки.

Вырученные от сдачи вторсырья деньги они направляют на благотворительность и дальнейшее развитие экологического движения. Ранее мы писали о самых больших тюменских экологических объединениях. Найти их контакты можно также во всех популярных социальных сетях.

– Мы проводим экологические уроки у учеников младшего звена в школах Тюмени. И даже дети 9–10 лет спокойно могут привести десяток способов сохранения ресурсов Земли. Важно с возрастом не растерять это знание и уверенность в том, что экология начинается с каждого из нас, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Ко Дню рециклинга организаторы проекта «Создавая будущее» нашли много интересных фактов по защите окружающей среды и предлагают тюменцам проверить свои знания, пройдя небольшой тест. По итогам теста каждого участника ждет приятный сюрприз!