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НовостиОбщество11 ноября 2022 1:04

Тюменцев ждут сюрпризы после прохождения теста об окружающей среде

15 ноября отмечается Международный день переработки вторсырья
Тюменцев ждут сюрпризы после прохождения теста об окружающей среде

Тюменцев ждут сюрпризы после прохождения теста об окружающей среде

Фото: pixabay.com

15 ноября отмечается Международный день переработки вторсырья – день, призванный привлечь внимание к проблеме мусора во всем мире. Проблема мусора является одной из наиболее актуальных экологических проблем и в России.

По данным статистики, у нас ежегодно выбрасывается около 70 миллионов тонн бытового мусора, из которых только 4% перерабатывается вторично. Накапливаемый объем мусора грозит катастрофой, ведь непереработанные отходы не только загромождают свалки, но и служат источником опасности для природной среды.

Вместе с тем достаточно большое количество бытовых отходов можно и нужно перерабатывать – пластик, полиэтилен, макулатура, текстиль, стекло. Последнее десятилетие отмечается рост экологически осознанного потребления. Увеличивается и количество организаций и общественных движений, организующих сбор отдельных фракций мусора для дальнейшей переработки.

Вырученные от сдачи вторсырья деньги они направляют на благотворительность и дальнейшее развитие экологического движения. Ранее мы писали о самых больших тюменских экологических объединениях. Найти их контакты можно также во всех популярных социальных сетях.

– Мы проводим экологические уроки у учеников младшего звена в школах Тюмени. И даже дети 9–10 лет спокойно могут привести десяток способов сохранения ресурсов Земли. Важно с возрастом не растерять это знание и уверенность в том, что экология начинается с каждого из нас, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Ко Дню рециклинга организаторы проекта «Создавая будущее» нашли много интересных фактов по защите окружающей среды и предлагают тюменцам проверить свои знания, пройдя небольшой тест. По итогам теста каждого участника ждет приятный сюрприз!