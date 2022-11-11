В Тюмени 11 ноября 2022 пройдет мокрый снег, но будет тепло Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 11 ноября 2022, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 C, днем небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на южный 7-12 м/с, температура воздуха -2…+3 C.

Погода в Тюмени 11 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 11 ноября (29 октября) день памяти Анастасии Римляныни и Аврамия Ростовского. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия – покровителем овчаров. В этот день стригли овец. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки, или ткали теплые ткани для зимней одежды.