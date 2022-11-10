В ближайшие три года средняя зарплата тюменцев вырастет до 74 тысяч рублей

Фото: Тюменская областная Дума

В ближайшие три года в Тюменской области ожидается улучшение демографической ситуации и рост благосостояния семей, а также увеличение зарплат, объема занятых в экономике, снижение безработицы и уровня бедности. Об этом сообщили на заседании комитета по экономической политике и природопользованию облдумы.

Как сообщает «Вслух.ру», в 2021 году отмечалось снижение естественного прироста населения на 3 тысячи человек. 2022 год в Тюменской области закончится в демографическом плюсе.

– В 2022 году ожидается прирост населения на 5,6 тысячи человек. В регионе реализуется комплекс мер для стимулирования рождаемости и снижения смертности, – сообщает дирекктор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов.

К концу 2022 года в регионе будет проживать 1 млн 555 тыс. человек, а в 2023 году население может вырасти до 1 млн 561,3 тысячи - 1 млн 565,8 тысячи человек. В 2024 году – около 1 млн 581,7 тысячи человек, а в 2025-м – 1 млн 597,8 тысячи человек.

Вырастет и среднемесячная номинально начисленная зарплата. По итогам 2022 года её прогнозируют на уровне 60 тысяч рублей. В 2023 году она может увеличиться до 64,5 тысячи рублей, в 2024 году – до 69,5 тысячи рублей, а в 2025-м дорастёт до 74,3 тысячи рублей.

По словам председателя парламентского комитета Инны Лосевой, Тюменская область остаётся в числе привлекательных территорий для проживания в масштабах России.