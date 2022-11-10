Отправившиеся из Тюмени на спецоперацию мобилизованные: «Вернемся все»

Скриншот из видео

В Тюмени минувшим вечером, 9 ноября, на железнодорожном вокзале провожали мобилизованных, которые отправятся в тыловой район зоны проведения специальной военной операции.

Настрой у ребят боевой! Каждый из них понимает, что едет защищать свою Родину и детей. При этом все бойцы твердо уверены, что в скором времени вернутся назад и обязательно с победой.

– Вернемся все. Как уедем, так все и вернемся. Живые и здоровые, – сказал один из мобилизованных.

К бойцам, которые отправляются на спецоперацию, обратился губернатор региона Александр Моор.

– Жители Тюменской области написали и отправили сотни писем нашим солдатам. В этих письмах слова веры, поддержки. Я читал некоторые из них. Дети пишут, что верят в вас и гордятся вами. Люди старшего поколения молятся за вас, – отметил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что мобилизованных в Тюмени бойцов обучают с помощью новых технологий и опыта спецоперации.