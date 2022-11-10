В Ялуторовске гостью, которая захотела уйти к друзьям ударили кулаком по лицу Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Ялуторовска задержали задержали подозреваемого, который избил женщину. Подробности рассказали в пресс-службе МО МВД России «Ялуторовский». К ним поступило сообщение от медицинских работников, которые оказывали пострадавшей женщине помощь.

Инцидент произошёл в вечернее время в доме одного из местных жителей. 44-летняя ялуторовчанка находилась в гостях у своего знакомого когда ей позвонили приятели и позвали присоединиться к их компании. Гостья засобиралась уйти, но хозяину дома это не понравилось, а точнее не понравилось её общение с другими людьми. И он решил задержать приятельницу, но не просто так, а кулаком по лицу. Позже, вернувшись к себе домой, женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

- В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Ялуторовска 1978 года рождения отделением дознания МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» - сообщают в ведомстве.

Теперь ревнивому мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, а пока он отпущен под подписку о невыезде.