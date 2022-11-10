В TikTok активно растет аудитория пенсионеров

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К таким выводам пришли специалиста МегаФона на основании анализа изменений объема передачи данных соцсети TikTok за 10 месяцев текущего года.

Так, с начала года мобильный трафик в сегменте пользователей 55+ вырос более чем в два раза. У пользователей в возрасте 36 – 54 лет был зафиксирован несущественный всплеск интереса. В целом доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Активность молодой аудитории снижается: мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет – на 45%. Падение интереса к сервису молодых тиктокеров может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

В других соцсетях тоже наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Уже в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.