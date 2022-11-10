Предприятия УрФО расширяют сотрудничество с ПАО «Газпром»

Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

В резиденции полномочного представителя президента состоялась встреча руководителей 20 ведущих промышленных предприятий УрФО с руководством Минпромторга России и ПАО «Газпром». В ходе разговора обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в начале апреля на совещании-выставке в Екатеринбурге.

Тогда на мероприятии с участием полпреда Президента России в УрФО Владимира Якушева и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова было принято решение о необходимости полного импортозамещения на каждом этапе технологической цепочки в ТЭК регионов УрФО.

По словам Владимира Якушева, необходимо стремиться к тому, чтобы все, что может производиться в России, делалось на территории страны из отечественного сырья и комплектующих.

- При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жестче вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку, - убежден полпред.

Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

В настоящее время уже пять предприятий УрФО получили гранты, которые направят на разработку конструкторской документации на комплектующие, не имеющие отечественных аналогов. Для развития этого направления работы предприятия могут воспользоваться федеральными мерами поддержки по стимулированию реинжиниринга и НИОКР. О них подробнее рассказали представители Минпромторга России и АНО «Агентство по технологическому развитию».

Как отметил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Иван Масленицын, работа с предприятиями ведется в рамках «дорожных» карт. А общая сумма материально-технических ресурсов, уже закупленных «Газпромом» у предприятий Уральского федерального округа в 2020-2021 годах, составила 43,1 млрд рублей.

Также в ходе встречи представители ПАО «Газпром» и промышленных предприятий обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, перспективы взаимодействия «Газпрома» и Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».