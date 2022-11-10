В Тюмени студент-юрист продавал наркотики через интернет

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В Тюмени задержали студента юрфака одного из местных вузов. В течение полутора лет он совмещал учёбу с распространением наркотиков. Дело шло так хорошо, что кураторы доверили ему продавать крупные дозы, то есть быть куратором интернет-площадки, занимающейся продажей наркотиков.

Во время обыска в квартире 22-летнего студента сотрудники Госнаркоконтроля нашли свертки с порошкообразным веществом общей массой около 160 граммов, весы и фасовочные материалы. По обнаруженным в телефоне координатам полицейские нашли тайник с веществом белого цвета весом 190 граммов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 15 лет. Пока студент находится в СИЗО.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что сотрудники Госнаркоконтроля обнаружили наркопритон в одном из многоэтажных домов на улице Мельникайте.