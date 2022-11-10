В Тюмени полуголый мужик гонялся за ребенком по подъезду и орал на него

Фото: скриншот с видео

В социальных сетях появилась видеозапись с камеры наблюдения в подъезде многоквартирного дома. На кадрах видно, как в подъезд забегает мальчик лет десяти со школьным рюкзаком, а за ним входит мужчина в куртке, надетой на голое тело. В руках у мужчины предмет, похожий на бейсбольную биту. Встроенный в камеру датчик показывает точное время – 18 часов 7 минут 11 ноября 2022 года. Предположительно, дело произошло в поселке Антипино.

Что происходило дальше с мальчиком, не известно. Комментаторы в социальных сетях высказывают предположение о том, что на самом деле это отец мальчика, а ребенок просто припозднился с возвращением из школы и совершенно необязательно грозный мужчина на самом деле будет его избивать палкой.

В тюменской полиции о происшествии знают и в данный момент разбираются, но пока ни одной жалобы по данному факту не поступало.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала историю 12-летней Кати из Юргинского района, которая в шоу «Мужское/Женское» в слезах рассказывала о том, как отец угрожал, что отправит её в детский дом.