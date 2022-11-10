Молодая тюменка оставила подруге ключи от квартиры, а та ее обокрала

Молодая тюменка оставила подруге ключи от квартиры, а та её обокрала Фото: Татьяна Коркина

У 21-летней жительницы Тюмени из квартиры пропали 48 тысяч рублей. Сыщики выяснили у девушки, что ключи от квартиры она оставила своей подруге на время поездки в гости к родственникам.

Вскоре полицейские задержали подругу и выяснили, что 22-летняя девушка следила за помещением и иногда поливала комнатные цветы. А в один из приходов нашла в ящике кухонного гарнитура крупную сумму денег. Сначала она взяла небольшую сумму, но потом уже не могла остановиться и в итоге истратила 48 тысяч рублей на алкоголь и развлечения.

Девушка раскаялась и обещала возместить ущерб теперь уже бывшей подруге, но сейчас на неё завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы. Пока подозреваемая находится на свободе, под подпиской о невыезде.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о жительнице Тюменской области, которая украла у спящей подруги телефон и сдала его в комиссионку.