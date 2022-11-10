Следователи возбудили дело из-за вспышки кишечной инфекции в школе №5 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени возбудили уголовное дело в отношении пока неустановленных лиц, работников комбината школьного питания «Центральный», который кормит учащихся тюменской школы № 5. Это связано с кишечной палочкой, которую нашли в школьной столовой.

Ранее в школе выявили вспышку норовируса, после чего школу закрыли на карантин, а учеников перевели на дистанционное обучение. В Роспотребнадзоре сообщали, что заболевание протекает в легкой форме, а точное количество заразившихся пока уточняется.

Теперь на комбинат школьного питания «Центральный» по результатам прокурорской проверки заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры округа.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» подробно рассказывала, как организовано питание в школьных столовых Тюмени.