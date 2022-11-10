Экс-глава управы Калининского округа Тюмени Сухомяткин проведет ещё месяц под домашним арестом

Александр Сухомяткин за решеткой Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Экс-главе управы Калининского округа Тюмени Александру Сухомяткину продлили наказание в виде домашнего ареста до 14 декабря 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, чиновник с ноября 2021 года по июнь 2022 года получал от директора ООО «Перестрой-КА» взятку в особо крупном размере в виде строительных материалов на сумму более 2 млн рублей. За это руководители «Перестрой-КИ» должны были заключать и исполнять контракты и договоры со службой заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени.

Позже его исключили из «Единой России» за действие, которое дискредитирует партию.

– Он превысил должностные полномочия. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета регионального отделения партии, – отметили представители партии.

Александр Сухомяткин работал на муниципальной и государственной службе более 35 лет, из которых 15 лет отдал администрации Тюмени. Сначала он был замруководителя управы Калининского округа, а в 2017-м стал руководителем управы Восточного округа.