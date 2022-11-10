В Тюменской области слесарю станции техобслуживания воткнулась в глаз частичка автомобиля

Фото: Государственная инспекция по охране труда Тюменской области

В Тюмени на станции техобслуживания ООО «Автоград мастер» слесарь по ремонту автомобилей получил травму. Когда он менял передний левый ступичный подшипник с помощью молотка и зубила, у элемента частично откололась металлическая часть. Несмотря на то что он был в защитных очках, а рядом никого не было, осколок попал в правый глаз слесарю, который находился на расстоянии 4,2 метра от места проведения ремонта. В результате мужчина получил тяжелую травму.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Как сообщили в Государственной инспекции труда Тюменской области, технологическая карта у работодателя требует доработки. Оказалось, что специалисты не проходили обучение по охране труда. Слесаря допустили до самостоятельной работы без прохождения обязательного медосмотра. А ещё работодатель не оценил условия труда слесаря по ремонту автомобилей.

За допущенные нарушения требований трудового законодательства Государственная инспекция труда Тюменской области приняла меры по привлечению ООО «Автоград мастер» к административной ответственности.