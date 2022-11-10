Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 ноября 2022 4:53

Тюменские власти назвали имя человека, который займется охраной окружающей среды

К своим обязанностям чиновница приступит с 10 ноября 2022 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: https://ohota.admtyumen.ru/

Фото: https://ohota.admtyumen.ru/

Директором департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главным госинспектором региона в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Галкина.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Ранее Ольга Александровна занимала должность замдиректора этого департамента.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», городской департамент образования возглавила бывший директор школы № 43 Ольга Тренина.