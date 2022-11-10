Тюменские власти назвали имя человека, который займется охраной окружающей среды

Фото: https://ohota.admtyumen.ru/

Директором департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области, главным госинспектором региона в области охраны окружающей среды с 10 ноября 2022 года назначена Ольга Галкина.

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор.

Ранее Ольга Александровна занимала должность замдиректора этого департамента.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», городской департамент образования возглавила бывший директор школы № 43 Ольга Тренина.