Тюменская область вошла в топ-4 регионов России по количеству проведенных исследований на коронавирус

Тюменская область - в ТОП-4 регионов России по количеству проведенных исследований на коронавирус Фото: Татьяна Коркина

Тюменская область вошли в четверку субъектов РФ по количеству проведенных исследований на коронавирус (на 100 тыс. населения). По данным регионального управления Роспотребнадзора, наш регион достиг показателя 309 774,65 исследования на 100 тысяч населения. Тюмень обгоняют лишь Ямал, Москва и Санкт-Петербург.

Всего же с начала пандемии ковида (февраль – март 2020 г.) в регионе провели 4 913 997 тестирований, из которых 1 461 845 с начала 2022 года. Тестирование ведется на базе лабораторий государственных медицинских организаций (26) и в частных лабораториях (10).

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», сроки выполнения тестов на ковид не должны превышать 24 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию. Срок действия отрицательного результата, проведенного ПЦР-методом, составляет 48 часов.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

По всем вопросам, связанным с тестированием на коронавирус, нужно звонить на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70 с 8 утра до 20 часов.