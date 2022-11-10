Губернатор Александр Моор обратился к военнослужащим, отправляющимся в зону СВО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В Тюмени накануне вечером, 9 ноября, на железнодорожном вокзале прошла отправка мобилизованных в тыловой район зоны проведения специальной военной операции. К бойцам, которые отправляются защищать нашу Родину, обратился губернатор региона Александр Моор.
Поезд, на котором мобилизованные отправились в зону СВО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
– Жители Тюменской области написали и отправили сотни писем нашим солдатам. В этих письмах слова веры, поддержки. Я читал некоторые из них. Дети пишут, что верят в вас и гордятся вами. Люди старшего поколения молятся за вас, – отметил глава региона.
По его словам, у каждой эпохи есть свои герои. Наши деды и прадеды, будучи не профессиональными военными, а обычными людьми, 81 год назад уходили на фронт. В суровых условиях они стали сильнейшей армией в мире и одержали победу.
Прощание. Надеемся, недолгое.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
– Я уверен, что так будет и сейчас. Ждем каждого домой! – обратился к военнослужащим Александр Моор.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в новой истории Тюменской области солдатам стали дарить памятные знаки в виде монет. По словам губернатора региона Александра Моора, такую традицию запустили в регионе не просто так.