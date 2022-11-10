Губернатор Александр Моор обратился к военнослужащим, отправляющимся в зону СВО Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени накануне вечером, 9 ноября, на железнодорожном вокзале прошла отправка мобилизованных в тыловой район зоны проведения специальной военной операции. К бойцам, которые отправляются защищать нашу Родину, обратился губернатор региона Александр Моор.

Поезд, на котором мобилизованные отправились в зону СВО Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

– Жители Тюменской области написали и отправили сотни писем нашим солдатам. В этих письмах слова веры, поддержки. Я читал некоторые из них. Дети пишут, что верят в вас и гордятся вами. Люди старшего поколения молятся за вас, – отметил глава региона.

По его словам, у каждой эпохи есть свои герои. Наши деды и прадеды, будучи не профессиональными военными, а обычными людьми, 81 год назад уходили на фронт. В суровых условиях они стали сильнейшей армией в мире и одержали победу.

Прощание. Надеемся, недолгое. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

– Я уверен, что так будет и сейчас. Ждем каждого домой! – обратился к военнослужащим Александр Моор.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в новой истории Тюменской области солдатам стали дарить памятные знаки в виде монет. По словам губернатора региона Александра Моора, такую традицию запустили в регионе не просто так.