Зачем военнослужащим Тюменской области дарят памятные монеты

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Памятные монеты получают тюменские военнослужащие перед отправкой на фронт. Это связано с традицией, которая идет с XVIII века: когда сын уходил в армию, мать пекла ему хлеб, от которого военнослужащий откусывал кусочек. Оставшийся каравай нужно было хранить на печи до возвращения молодого человека.

Девушки дарили парням на дорожку вышитые платки. Если девушка дарила парню платок, значит, она должна его дождаться. В новой истории Тюменской области солдатам стали дарить памятные знаки в виде монет. По словам губернатора региона Александра Моора, такую традицию запустили в регионе не просто так.

- Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило - если человек берёт что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть, - говорит губернатор.

На аверсе монетки выгравирована надпись: «Вернись домой с победой!». Такое послание дают всем защитника, которые отправляются на фронт. Сегодня каждый военнослужащий получает символическое письмо с Родины. Вместе с монеткой в конверте будет открытка с пожеланиями тюменцев.