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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 22:59

В Тюмени 10 ноября 2022 ожидается потепление до +3 градусов

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 10 ноября 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 10 ноября 2022 ожидается потепление до +3 градусов

В Тюмени 10 ноября 2022 ожидается потепление до +3 градусов

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 ноября 2022, ожидается облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть южный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 C, днем -2…+3 C.

Погода в Тюмени 10 ноября в инфографике МЧС

Погода в Тюмени 10 ноября в инфографике МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 10 ноября (28 октября по народному календарю День святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в III веке в Малой Азии. На Руси ей дали прозвище «Пятница», поэтому неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей. Парасеква-пятница считалась «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Она помогала в женских делах и заботах, поэтому на Руси в этот день не работали и запрещали всем стирать белье и прясть нитки.

В этот день девушки показывали свои умения женихам и будущим свекровям, хвастаясь мастерством, демонстрировав изделия изо льна.