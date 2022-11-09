Арбитражный суд Тюменской области постановил снести недостроенную 29-этажку на ул. Широтной, 211

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Арбитражный суд Тюменской области признал недостроенный дом на ул. Широтной, 211 самовольной постройкой, в связи с чем АО «РЖДСтрой» обязали снести строение. По данным картотеки суда по делу № А70-25452/2021, решение в пользу департамента земельных отношений администрации Тюмени вынесли 1 ноября 2022 года.

Фото: скриншот постановления

- Обязать в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу осуществить снос самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка по адресу: ул.Широтная, 211, 29-ти этажный жилой дом ГП-235 в мкр. «Восточный-2».

Кроме того, с предприятия взыскали государственную пошлину в размере 6 тысяч рублей в доход федерального бюджета.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», многоэтажку начали строить ещё в 2006 году.