Тюменский центр спортивной подготовки угодил в скандал с госзакупками

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90% всех госзакупок тюменский «Центр спортивной подготовки» делал с нарушениями. Региональное управление ФСБ России направило информацию об этом в Управление федеральной антимонопольной службы по Тюменской области и через суд доказало, что был нарушен закон «О защите конкуренции».

В УФАС проанализировали закупки ГАУ ТО «ЦСП» за 2019–2021 гг. и выяснили, что учреждение осуществляет закупки «преимущественно неконкурентным способом». При такой схеме появляется возможность привлечения исполнителя фактически без проведения торгов.

В результате УФАС выдало предписание о необходимости внесения изменений в документацию «ЦСП», которые исключат возможность делать закупки из единственного источника.

Администрация «Центра спортивной подготовки» не согласилась с этим решением и обжаловала его в суде. Но Арбитражный суд Тюменской области полностью поддержал позицию Тюменского УФАС. Решение суда первой инстанции может быть обжаловано.