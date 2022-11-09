Школу в селе Луговое Тюменского района облюбовали полчища тараканов

Фото: ЧП ЧС Тюмень во VK

Жители села Луговое Тюменского района пожаловались на тараканов в школе. В паблике «ЧП ЧС Тюмень» опубликовали фотографии насекомых в школьном классе. Шокированный этим нашествием аноним рассказал, что тараканы есть и в школьной столовой: у одного из детей таракан оказался в тарелке с супом.

В районной администрации сослались на то, что после последней протравки помещения прошло слишком мало времени: тараканы оказались живучими.

– Действительно, такая проблема в школе появилась. В минувшие выходные все помещения протравили. Нужно некоторое время, чтобы насекомые погибли. Если будет необходимость, дезинсекцию повторят, – сказано в официальном ответе в среду, 9 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что жительница Тюмени купила квартиру, где обитают полчища тараканов. Прежняя хозяйка, естественно, не уведомила покупательницу о жилплощади с сюрпризом.