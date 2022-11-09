В Тюменской области судебные приставы проведут прием граждан

В Тюменской области судебные приставы проведут прием для граждан Фото: Татьяна Коркина

В управлении федеральной службы судебных приставов Тюменской области 10 ноября 2022 года пройдет встреча с гражданами, столкнувшимися с нарушениями со стороны коллекторских агентств. Встреча пройдет с 10 до 18 часов часов по адресу: ул. Хохрякова, 47 (телефон 8 (3452) 49-53-30).

Жители области смогут обратиться за консультацией в структурные подразделения службы судебных приставов, адреса которых указаны на официальном сайте УФССП России по Тюменской области https://r72.fssp.gov.ru/.

Основная цель встречи: рассказать о правах мобилизованных и их родственников, которые имеют долги перед кредитными организациями

Для жителей областной столицы прием состоится по адресу: ул. Одесская, 48а, к. 2.