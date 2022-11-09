Тюменские энергетики подвели итоги прохождения грозового периода

Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» подвели итоги прохождения грозового периода для электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Количество нарушений энергоснабжения из-за попадания молнии в объекты снижено на 44% по сравнению с 2021 годом.

Большинство нарушений электроснабжения в ХМАО-Югре и ЯНАО в весенне-летний период связаны с прохождением грозового периода. Для повышения грозоупорности высоковольтных линий электропередачи увеличиваются габариты заземляющих устройств и проводится комплекс подготовительных работ.

В 2022 году энергетики заменили более 50 км грозозащитного троса, произвели ремонт заземляющих устройств на 3 300 опорах воздушных линий электропередачи и установили порядка 480 линейных разрядников.

На профилактические мероприятия для снижения риска перенапряжения оборудования в 2022 году компания направила более 121 млн рублей.