На дороге между Онохино и Червишево в Тюменском районе столкнулись два автомобиля

На дороге между Онохино и Червишево Тюменского района столкнулись два автомобиля Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На дороге между селами Онохино и Червишево в Тюменском районе сегодня, 9 ноября, в 14.27 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, подразделение противопожарной службы, прибывшие на место аварии, тотчас отключили аккумуляторную батарею, чтобы машина не загорелась.

На месте аварии работали два человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС. В ведомстве предупреждают водителей, что в связи с погодными условиями нужно быть особенно внимательными на дорогах.

Комментарии ГИБДД ожидаются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на трассе в Тюмени произошло массовое ДТП из-за отвалившегося колеса у рейсового автобуса. Пострадавших нет.