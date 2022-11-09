В Тюмени проекционная разметка появилась на трех пешеходных переходах Фото: Тюмень - наш дом

Проекционное оборудование появилось на Советской, 20, Луначарского, 2, и на пересечении улиц Молодежной и Пышминской в Тюмени. По ночам тут будет световой коридор, который осветят светодиодные проекторы с цветными фильтрами. В этих местах в 2021 году неоднократно наезжали на пешеходов в ночное время. Световая разметка, которую будет видно в любую погоду с расстояния более 150 м, не заменяет существующую, а только дублирует ее вечером и ночью.

Разметка у ТИУ Фото: Тюмень - наш дом

Кроме того, на пешеходнике в районе перекрестка Молодежной – Пышминской дополнительно обустроили искусственную неровность. А зебру на Советской перенесли на 5 метров в сторону улицы Дзержинского. Об этом сообщают в администрации Тюмени.

Ещё одна светодиодная разметка Фото: Тюмень - наш дом

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что первая такая проекционная зебра появилась в Тюмени в 2021 году на улице Парфенова.