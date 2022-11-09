В Тюмени пройдет атмосферный гастроужин в четыре руки

Фото: предоставлено КП

17 ноября в 19:00 в ресторане «Дворянское гнездо» в бизнес-отеле «Евразия» состоится «Петровский ужин в Сибири». В этот вечер бренд-шеф ресторации Бизнес-отеля «Евразия» Павел Зубарев и гость, шеф-повар из Москвы, Алексей Ткаченко воссоздадут блюда одного из самых знаковых периодов в истории государства Российского.

Фото: предоставлено КП

Фото: предоставлено КП

Рассказ ведущего погрузит в атмосферу того времени и гости смогут почувствовать себя как на приёме 18 века: попробовать любимое блюдо Петра I, блюдо по рецепту Екатерины I, его жены, основное праздничное блюдо Петровской эпохи. Стоимость ужина (с напитками) 3 500.

Меню. Фото: предоставлено КП

КОНКРЕТНО

Когда: 17 ноября 19:00.

Где: ресторан «Дворянское гнездо», бизнес-отель «Евразия».

Бронь: 55-00-33, 8 961 207 81 00.

Приходите, будет вкусно и интересно!