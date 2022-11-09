В Тюмени городской департамент образования возглавила бывший директор школы № 43

Фото: администрация Тюмени

Директором департамента образования Тюмени накануне, 8 ноября, назначили Ольгу Тренину. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Руслан Кухарук, сообщили в администрации Тюмени.

Ольга Владимировна Тренина в 1993 году закончила ТюмГУ по специальности «Математика». С 2000 года она трудилась замдиректора по учебно-воспитательной работе в тюменской школе № 26, а в 2008 году возглавила школу № 43. С 2012 года являлась председателем комитета дошкольного и общего образования департамента образования администрации Тюмени, а с 2017 года являлась заместителем директора департамента.

Общий трудовой стаж Ольги Трениной – 29 лет 3 месяца, стаж муниципальной службы – 10 лет 8 месяцев.