В пятиэтажке на Ставропольской в Тюмени приклеили памятку с предупреждениями о ЧС Фото: Татьяна Коркина

Памятку об общих правилах безопасности приклеили в подъезде пятиэтажки на улице Ставропольской, 1б в Тюмени. В ней говорится о том, как действовать при взрывах, захватах заложников, перестрелке, получении телефонных угроз, завале и обнаружении подозрительного предмета. Также на двух страничках формата А4 указаны телефоны экстренных служб и правила поведения в подобных случаях в здании и на улице.

По данным управляющей компании, информационный стенд заполнили для того, чтобы проявить заботу о жильцах.

– Время сейчас неспокойное, а тема руководства как раз очень актуальна. Нужно, чтобы люди были бдительны, – цитирует УК издание «АиФ–Тюмень».

В организации рассказали, что им от руководящих структур постоянно приходят письма с напоминанием о том, чтобы крыши и подвалы были закрыты, а в подъезде не было подозрительных предметов.