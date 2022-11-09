В Тюмени дерзкий покупатель стащил из магазина четыре банки кофе и десять флаконов шампуня

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В Тюмени возбуждено уголовное дело против 47-летнего мужчины, который подозревается в краже четырех банок кофе и десяти флаконов шампуня. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, о недостаче в сетевом магазине заявил его представитель, когда пересчитывал товары во время инвентаризации. Общая сумма стоимости похищенного составила более 3 тысяч рублей.

Изучив записи с камеры видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку на мужчину, и в этот же день его нашли и доставили в полицию. Подозреваемый во всем сознался и рассказал, что продал похищенное чужим людям, выручив при этом 1,5 тысячи рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Теперь ему может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.