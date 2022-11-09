В Тюмени прокуратура выяснила, с какой стати малоимущую семью оставили без крыши над головой Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени прокуратура провела проверку по обращению 32-летней женщины, которую лишили права на получение жилья. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с 2009 года мать и двое её несовершеннолетних детей состояли на учете как малоимущие и нуждающиеся в собственном жилье.

Однако в 2020 году, после рассмотрения документов департаментом имущественных отношений городской администрации, было принято незаконное решение отказать женщине в предоставлении жилья и снять с учета ее семью.

Чтобы восстановить жилищные права семьи, тюменская прокуратура обратилась в суд с требованием признать решение незаконным и восстановить семью в очереди на жилье. Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменской области планируют переселить всех людей из аварийного жилья уже к 2023 году.