В Тюмени отремонтируют сгоревший в июне гараж областного правительства Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В центре Тюмени восстановят здание гаража регионального правительства, крыша которого сгорела летом 2022 года. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. В документах сказано, что подрядчик проведет экспертизу проектной документации относительно сметной стоимости.

Работами займется Управление госэкспертизы проектной документации, которое должно провести экспертизу за месяц с даты заключения соглашения. Стоимость контракта составляет 53 тысячи рублей.

Напомним, 4 июня 2022 года произошел сильнейший пожар на улице Ялуторовской, 33, возле ТРЦ «Галерея «Вояж». Площадь пожара составила 1 500 кв. метров. Из зоны воздействия опасных факторов пожарные эвакуировали 30 автомобилей, 13 кислородных и 2 газовых баллона. Пострадавших не было.